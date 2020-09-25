Минское «Динамо» и «Витебск» сыграют 27 сентября без зрителей

Источник материала: Tribuna.com

Матч 25-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Витебском» пройдет без зрителей, пишет телеграм-канал «Динамо» .

О причинах такого решения не сообщается.

Игра состоится на столичном стадионе «Динамо» в воскресенье, 27 сентября (начало в 17.00).

Судить поединок будет брестская бригада арбитров во главе со Сергеем Стецуриным.

Все остальные матчи тура пройдут со зрителями, причем на понедельничный матч «Минск» – «Смолевичи» на стадионе «Трактор» вход будет бесплатным.