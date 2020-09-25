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Минское «Динамо» и «Витебск» сыграют 27 сентября без зрителей
25.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 25-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Витебском» пройдет без зрителей, пишет телеграм-канал
О причинах такого решения не сообщается.
Игра состоится на столичном стадионе «Динамо» в воскресенье, 27 сентября (начало в 17.00).
Судить поединок будет брестская бригада арбитров во главе со Сергеем Стецуриным.
Все остальные матчи тура пройдут со зрителями, причем на понедельничный матч «Минск» – «Смолевичи» на стадионе «Трактор» вход будет бесплатным.
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Матч 25-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Витебском» пройдет без зрителей, пишет телеграм-канал «Динамо».
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