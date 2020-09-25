|
Страсбург (WTA). Матч Соболенко со Свитолиной прерван из-за дождя, Рыбакина вышла в финал
25.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В полуфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (15, WTA) играет с Элиной Свитолиной (5). Матч прерван из-за дождя при счете 0:1 в первом сете.
Сетка
Internationaux de Strasbourg
Страсбург, Франция
20 – 26 сентября 2020
Intrernational
Призовой фонд – 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (15, WTA) играет с Элиной Свитолиной (5).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)