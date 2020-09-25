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Страсбург (WTA). Матч Соболенко со Свитолиной прерван из-за дождя, Рыбакина вышла в финал

25.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (15, WTA) играет с Элиной Свитолиной (5). Матч прерван из-за дождя при счете 0:1 в первом сете.

Сетка здесь.

Internationaux de Strasbourg

Страсбург, Франция

20 – 26 сентября 2020

Intrernational

Призовой фонд – 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан)  Нао Хибино (Япония)
6:3|6:4
Дата проведения
25 сентября, 14.30
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
25 сентября, 16.40
Онлайн матча

 
 
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В полуфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (15, WTA) играет с Элиной Свитолиной (5).
 
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