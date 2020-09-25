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Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. «Зубры» на выезде одержали 3 победы в трех матчах

25.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист» (4:3).

Минчане одержали 4-ю победу подряд. При этом «Динамо» выиграло все три выездных матча.

В таблице Западной конференции «Динамо» занимает 3-е место, отставая на 1 балл от СКА и ЦСКА.

Календарь минского «Динамо»

 Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. «Зубры» на выезде одержали 3 победы в трех матчах

 
 
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