 Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. «Зубры» на выезде одержали 3 победы в трех матчах

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист» (4:3).

Минчане одержали 4-ю победу подряд. При этом «Динамо» выиграло все три выездных матча.

В таблице Западной конференции «Динамо» занимает 3-е место, отставая на 1 балл от СКА и ЦСКА.

Календарь минского «Динамо»



