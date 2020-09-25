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Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. «Зубры» на выезде одержали 3 победы в трех матчах
25.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист» (4:3).
Минчане одержали 4-ю победу подряд. При этом «Динамо» выиграло все три выездных матча.
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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист» (4:3).
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