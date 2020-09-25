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Василий Хомутовский: «Я был всего два раза в Минске на митинге. Административку мне можно шить легко, хотя мы не скрывались»

25.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, сколько раз ходил на митинги в Минске.

– Я был всего два раза в Минске на митинге. Административку мне можно шить легко, хотя мы не скрывались. Мы спортсменами вышли поддержать людей, народ, показать, что мы с ними, потому что Конституцию мы не нарушаем.

Я увидел тех людей, которые вышли на мирные акции протеста, несогласия – они Конституцию не нарушали. Это было мирное шествие, поэтому люди, когда получают административное за это нарушение, я считаю, что те, кто их арестовывает и те, кто им потом дают административные наказания: штрафы, сутки, – то мое личное мнение, не хочу никому ничего навязывать, но почитайте Конституцию, пусть почитают Конституцию и вспомнят, какой главный закон страны.

- Ты боишься заехать на сутки?

– Да, как и любому человеку было бы неприятно, но я не вижу в этом проблемы, – сказал Хомутовский.

 Василий Хомутовский: «Я был всего два раза в Минске на митинге. Административку мне можно шить легко, хотя мы не скрывались»

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, сколько раз ходил на митинги в Минске.
 
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