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Бразильский форвард Нивалдо перешел в «Ислочь»
25.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бразильский форвард Нивалдо подписал контракт с «Ислочью».
Этот сезон Нивалдо начинал в «Белшине». За бобруйскую команду сыграл 17 матчей и забил 1 мяч.
Ранее в Беларуси выступал за «Гомель» и брестское «Динамо».
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Бразильский форвард Нивалдо подписал контракт с «Ислочью».
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