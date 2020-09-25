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Вера Лапко: «Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот. Разве я многого желаю?»
25.09.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Вера Лапко призналась, что хотела бы жить в родной Беларуси.
«Уже не первый раз размышляю о том, в каких местах мне бы хотелось обосноваться и жить. Так как я часто путешествую, я имею возможность увидеть много разных городов и стран. Какие-то места нравятся, а где-то категорически не хотелось бы жить.
Америка – вообще не для меня... Люди, менталитет, еда (что очень важно!), климат — не мои. Азия — другой мир, Австралия — далеко. Вот Европа — другое дело, там и климат, и люди, и еда, и менталитет более-менее мне близки. Но, все равно, что-то не то...
Беларусь переживает (да и переживала) тяжелые времена. Но она навсегда останется моим домом, маёй Радзiмай, моим местом силы, как говорят. В ней все свое: и природа, и люди, и воспоминания из детства, и любимые кафешки в Минске, и красивые старинные улочки в Гродно, и красивейшие парки по всей стране. Туда мне всегда хочется возвращаться несмотря ни на что. Здесь живут мои родные, мама, брат, друзья, люди, которых я знаю годами. Там я знаю почти каждую улицу, почти каждый уголок.
И жить я хочу тоже у себя на Родине – в Беларуси. Не хочу думать о том, где мне подыскать место жительства побезопаснее, покомфортнее. Я хочу, чтобы комфортно и безопасно мне было в моем родном доме, в Минске. Я не хочу боятся за себя, за моих любимых. Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот.
Разве я многого желаю?» – написала Лапко.
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Вера Лапко: «Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот. Разве я многого желаю?»
Белорусская теннисистка Вера Лапко призналась, что хотела бы жить в родной Беларуси.
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