 Недосеков о письме спортсменов: «Смешно наблюдать, как некоторые ярко высказываются, а потом забирают подписи. Бегут и чего-то боятся»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков поделился мнением о письме спортсменов, которые выступают за честные выборы и остановку насилия со стороны власти.

– Вы давно и открыто поддерживаете нынешнюю власть.

– Меня все устраивает, у меня все хорошо. И я никогда своего мнения не скрывал, придерживался его. Принимал участие в провластных митингах, ходил поддержать белорусский флаг.

Считаю, что мою точку зрения нужно уважать. Как нужно уважать и точку зрения других людей, у которых, может, иные взгляды. Без взаимного уважения мы не придем к общему знаменателю. А у нас, даже в мире спорта, произошло какое-то разделение на тех, кто за власть, и на тех, кто против. Может, кому-то это нужно – разделять людей. Но я считаю, что это неправильно, тем более мы живем в одной стране, все белорусы.

– По-вашему, что разделило спортсменов? Может, открытое письмо?

– Мне кажется, люди уже изначально, еще до него, начали разделяться. Потом появилось письмо, и оказалось, что события, власть якобы кого-то не устраивают. Хотя, может, так и есть. Произошло разделение на два лагеря. Повторюсь: по-моему, это неправильно. И самое обидное, что люди перестали уважать друг друга.

– Вам предлагали подписать письмо?

– Так там же один из пунктов – против нынешней власти. Я же не против нее, поэтому логично, что я не подписал. А сейчас мы видим, как отзывают свои подписи. Не понимаю, зачем так делать. Если ты сделал шаг, то отстаивай свою точку зрения, а не начинай метаться из стороны в сторону. Смешно наблюдать, как наши некоторые легкоатлеты подписываются, ярко высказываются, а потом забирают свои подписи. Люди бегут и чего-то боятся, – сказал Недосеков.



