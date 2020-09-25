ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Недосеков о письме спортсменов: «Смешно наблюдать, как некоторые ярко высказываются, а потом забирают подписи. Бегут и чего-то боятся»

25.09.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков поделился мнением о письме спортсменов, которые выступают за честные выборы и остановку насилия со стороны власти.

– Вы давно и открыто поддерживаете нынешнюю власть.

– Меня все устраивает, у меня все хорошо. И я никогда своего мнения не скрывал, придерживался его. Принимал участие в провластных митингах, ходил поддержать белорусский флаг.

Считаю, что мою точку зрения нужно уважать. Как нужно уважать и точку зрения других людей, у которых, может, иные взгляды. Без взаимного уважения мы не придем к общему знаменателю. А у нас, даже в мире спорта, произошло какое-то разделение на тех, кто за власть, и на тех, кто против. Может, кому-то это нужно – разделять людей. Но я считаю, что это неправильно, тем более мы живем в одной стране, все белорусы.

– По-вашему, что разделило спортсменов? Может, открытое письмо?

– Мне кажется, люди уже изначально, еще до него, начали разделяться. Потом появилось письмо, и оказалось, что события, власть якобы кого-то не устраивают. Хотя, может, так и есть. Произошло разделение на два лагеря. Повторюсь: по-моему, это неправильно. И самое обидное, что люди перестали уважать друг друга.

– Вам предлагали подписать письмо?

– Так там же один из пунктов – против нынешней власти. Я же не против нее, поэтому логично, что я не подписал. А сейчас мы видим, как отзывают свои подписи. Не понимаю, зачем так делать. Если ты сделал шаг, то отстаивай свою точку зрения, а не начинай метаться из стороны в сторону. Смешно наблюдать, как наши некоторые легкоатлеты подписываются, ярко высказываются, а потом забирают свои подписи. Люди бегут и чего-то боятся, – сказал Недосеков.

 Недосеков о письме спортсменов: «Смешно наблюдать, как некоторые ярко высказываются, а потом забирают подписи. Бегут и чего-то боятся»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков поделился мнением о письме спортсменов, которые выступают за честные выборы и остановку насилия со стороны власти.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. «Зубры» на выезде одержали 3 победы в трех матчах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика