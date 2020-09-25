 Максим Недосеков: «Если бы об инаугурации сказали заранее, протесты перекрыли бы дороги. Ее формат – единственно верное решение»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков считает, что тайная инаугурация Александра Лукашенко -правильное решение.

– В среду прошла инаугурация Александра Лукашенко, вы были одним из гостей церемонии. Когда вы узнали о том, что она состоится, было ли официальное приглашение?

– Меня и некоторых других спортсменов в среду пригласили в Министерство спорта, при этом никакой причины не называли, просто попросили приехать. И вот там уже сказали, что мы поедем на инаугурацию. Честно, даже не думал о том, что туда попаду, и что церемония пройдет в среду. Меня это особо не интересовало.

– Вы первый раз были во Дворце независимости?

– Да. Раньше я думал, что внутри – как в огромном театре. Сейчас увидел, что там действительно большое помещение. Когда попал туда, заметил много портретов, картин. Очень красивое, цивильное место. Внутри дворца – открытый дворик. И сама церемония меня впечатлила.

– Как считаете, стоило проводить инаугурацию в таком формате – фактически тайно?

– Если бы сказали заранее, когда состоится церемония, то ко Дворцу независимости, думаю, невозможно было бы проехать из-за акций и протестов. Люди просто перекрыли бы дороги. Инаугурация в таком формате – единственно верное решение, – сказал Недосеков.

«Был уверен, что на митингах будут погибшие». Недосеков за Лукашенко и понимает методы силовиков – но, говорит, против насилия



