Алексей Протас: «В «Динамо» подобрался очень хороший коллектив. Ребята постоянно бьются друг за друга, за болельщиков и город»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас поделился мнением о секрете успеха команды на старте сезона.

– Поединок получился динамичным, на высоких скоростях. Мне было приятно играть. «Автомобилист» – агрессивная команда, атакующая. Радует, что мы сумели выиграть и что не пропустили в концовке, сыграв надежно в меньшинстве. Это хорошая командная победа!

- В турнирной таблице КХЛ лидируют «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист» и «Ак Барс» – команды уже набрали по 14 очков, и с тремя из них минское «Динамо» сыграло. Матчи с ними получились «очень близкими», а в поединке с «Автомобилистом» «Динамо» удалось победить. Значит ли это, что мы находимся на одном уровне с традиционными фаворитами лиги?

– Хороший вопрос, спасибо! КХЛ – очень серьезная лига, одна из сильнейших в мире. Мне кажется, здесь проходных команд, в принципе, не бывает. Думаю, все выходят не просто так, а на победу. Бьются до конца все 60 минут. Как вы видите, у нас очень плотные игры получаются. Конечно, интересно бороться с такими сильными соперниками. Стараемся выжать максимум и всегда играть на победу – где-то это приносит результат, где-то не получается. Главное – учитывать ошибки и двигаться дальше.

- Перед голом партнеры выводили тебя на позицию для броска с одинаковой позиции с разницей в 20 секунд. Со второй попытки тебе удалось забить. Можешь рассказать о том, как строится ваша игра?

– У любой команды есть какие-то свои наработки, схемы. Думаю, каждая команда старается развиваться в этом направлении. Как-то у нас так получилось, хорошо разыграли. Меня вывели на бросок два раза, со второго раза все-таки получилось забить. Наигрываем связки, стараемся усердно работать во всех компонентах: в большинстве, меньшинстве и равных составах. Стараемся улучшать свою игру и становиться лучше.

- Что скажешь о начале сезона в «Динамо»? Какие скиллы удалось прокачать за это время?

– Очень удачное начало сезона, которого, возможно, некоторые не ожидали. Но мы знали, к чему готовимся, и поэтому получился такой старт. Надеюсь, будем прогрессировать. По поводу гола: спасибо большое партнерам за передачу. У нас здорово работает большинство. Я считаю, что во многих аспектах добавляю, и, конечно, нужно продолжать добавлять. Мне кажется, скорость принятия решений должна быть лучше, потому что очень серьезная лига, и какая-то расслабленность может привести к пропущенной шайбе или повлиять на исход встречи. Нужно всегда стараться прибавлять и прогрессировать.

- Минское «Динамо» в средней зоне действует по схеме «1-3-1» и ловит соперника на потерях, на удалениях. В чем секрет этой ловушки?

– Нам объясняют, как действовать, и у нас получается. Мы действительно выполнили тренерское задание и поэтому добились результата.

- Минское «Динамо» выдало свой лучший старт в истории КХЛ.

– Да, у нас подобрался очень хороший коллектив. Ребята постоянно бьются друг за друга, за болельщиков и город. Результат приходит благодаря усердной работе и грамотному подходу подготовки тренерского штаба и всей команды. Мы добиваемся успехов после хорошей предсезонной подготовки. Конечно, приятно побеждать. Будем стараться продолжать в том же духе, то есть радовать болельщиков, – сказал Протас.