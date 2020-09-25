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Максим Недосеков: «Считаю, что такими методами, какие применяют силовики, они хоть где-то могут сдерживать акции и митинги»

26.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков отмечает, что его устраивала жизнь в Беларуси до выборов, а также прогнозирует кризис в стране.

– Во время разгона мирных акций погиб не один человек. Что думаете по этому поводу?

— Люди на улицах стоят один за одного горой, готовы отдать жизнь друг за друга. Молодцы. Но если взять любую страну, ту же Украину, то на всех митингах бывают погибшие. Когда все начиналось, я был уверен, что будут погибшие и у нас. Искренне соболезную тем семьям, которые потеряли родных, но мне кажется, что никому наше соболезнование неинтересно.

— Многие люди, которые раньше были за нынешнюю власть, увидели ужас, что творился на улицах, и поменяли свою точку зрения. А вы не поменяли свое отношение к власти, Александру Лукашенко после такого?

— Нет, не поменял. Считаю, что такими методами, какие применяют силовики, они хоть где-то могут сдерживать акции и митинги. Меня устраивает та жизнь, которая была в Беларуси раньше, а не то, что происходит сейчас, когда едешь в центр города и невозможно проехать. Пару дней назад я был на Логойском тракте, хотел повернуть, но не мог, потому что люди стояли на дороге. Приходилось объезжать, а это не очень приятно. Хотя был бы я на месте этих людей – возможно, поступил бы так же. Но я не на их месте.

Я за власть и был бы рад вернуться в ту Беларусь, которая была несколько месяцев назад. Хотя нужно признать, что такое уже невозможно. Много работников ушло с работы, предприятия стоят. Все эти события точно не пройдут для Беларуси бесследно. Кризис обязательно будет, – считает Недосеков.

«Был уверен, что на митингах будут погибшие». Недосеков за Лукашенко и понимает методы силовиков – но, говорит, против насилия

 Максим Недосеков: «Считаю, что такими методами, какие применяют силовики, они хоть где-то могут сдерживать акции и митинги»

 
 
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Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков отмечает, что его устраивала жизнь в Беларуси до выборов, а также прогнозирует кризис в стране.
 
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