Владислав Колячонок: «Продолжить карьеру в КХЛ было отличным решением»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Владислав Колячонок после матча с «Автомобилистом» (4:3) отметил, что продолжить карьеру в КХЛ было правильным решением.

– Замечательная игра, отличный соперник, который претендует на высокие места в Восточной конференции и во всей лиге. Очень понравилось играть в Екатеринбурге. Здесь отличные болельщики и арена. Позитив – главная эмоция, потому что мы победили.

- Минское «Динамо» выдало свой лучший старт в истории КХЛ.

– Несомненно, это греет душу настолько сильно, что все мысли об этом. Конечно, мы играем ради побед, тренируемся для этого. Готовились все лето, и это приносит свои плоды. Очень приятно понимать, что работа была проделана правильно и абсолютно не зря.

- Учитывая, что ты играешь в основном составе и набрал первое очко, что скажешь о решении продолжить карьеру в КХЛ? Правильным ли оно было?

– Это было отличное решение. Ни в коем случае не жалею. Наоборот, я очень рад быть частью команды.

- Владислав, насколько ты знаешь, Вудкрофта в последнее время атаковали на пресс-конференциях вопросом о твоей игре в третьих периодах. Чувствуешь ли ты доверие тренера и его участие в развитии твоей карьеры?

– Нужно понимать саму философию того, насколько ты можешь быть полезным команде, и если тренер считает, что наилучшее решение придержать или где-то, наоборот, выпустить, больше дать поиграть или меньше, то ему виднее. Не стоит на этом акцентировать внимание. Надо постепенно добавлять во всем и становиться лучше.

- Почему «Динамо» – лучшая команда в большинстве, но худшая – в меньшинстве?

– В большинстве мы лучшие не просто так, а потому что очень качественно подобраны игроки для реализации численного преимущества. Каждый знает, что он должен делать и уже сформировал для себя какие-то определенные решения. Также подсказывают тренеры. В меньшинстве, считаю, мы будем добавлять. Играем хорошо, просто ошибаемся в некоторых моментах. Будем это исправлять.

- Удалось ли тебе забрать на память шайбу, как символ первого ассистентского балла в КХЛ, и когда ты планируешь отличиться голом?

– К сожалению, шайбу забрать не удалось. Отличиться планирую в каждой игре и постепенно иду к этому. Думаю, что когда-нибудь это наступит, и вы меня еще поздравите, – сказал Колячонок.