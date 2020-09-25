 Крэйг Вудкрофт: «С опытом к Протасу и Шаранговичу приходит и чувство комфорта – уверенности на уровне КХЛ. Так и растет их влияние на командный результат»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (4:3).

– Это был очень увлекательный матч, и сделали его таковым обе команды. Мне понравилось, на каких скоростях работала моя команда. Мы принимали простые решения, что очень важно. Когда мы играем по схеме, то противопоставить нам что-либо довольно сложно.

Третий период получился сложным, как мы и предполагали. Но также стоит отметить, что мы соперничали с одной из лучших команд лиги. Ожидали, что они будут поддавливать нас. Большую часть времени в последней двадцатиминутке наши ребята были на высоте. Горд за нашу команду! Она показала характер и становится увереннее с каждым следующим матчем.

- Не секрет, что хорошие центральные нападающие – в дефиците. Какова роль молодых белорусских центрфорвардов Алексея Протаса и Егора Шаранговича в достижении командного результата? Оба забили «Автомобилисту».

– Это два молодых парня, которые играют очень важную роль в «Динамо». Они шлифуют мастерство, получая достаточно времени. С опытом к ним приходит и чувство комфорта – уверенности на уровне КХЛ. Так и растет их влияние на командный результат.

С возможностями Егора я знаком чуть лучше, потому что раньше работал с ним в национальной команде. К Протасу присматриваюсь. Он делает прекрасную работу, буквально растет на глазах. Мы очень рады успехам этих ребят, как и прогрессу всех молодых хоккеистов «Динамо».

- В матче с «Автомобилистом» Шейн Принс забросил шестую шайбу с начала сезона. Год назад для этого ему потребовалось аж 25 поединков. Кажется, Шейн находится в прекрасной форме.

– Это так! Его мотивация в этом году – это нечто! Шейн много времени уделяет броскам. Вероятно, больше всех в команде работает над бросками – как перед тренировками, так и после них. Он хочет быть элитным нападающим в КХЛ. Он уверен в себе, очень быстр и реализует многие моменты. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

- На пресс-конференции после матча с «Сибирью» вас спрашивали о Владиславе Колячонке и Владимире Алистрове, а теперь они набрали ассистентские баллы – первые очки в КХЛ.

– Да, Колячонок провел великолепный матч, его игра смотрелась целостно. Он становится сильнее, получает все больше игрового времени. Ему необходимо придерживаться заданного курса. Алистров также провел много времени на площадке и продемонстрировал атакующие навыки. Он долго ждал своего шанса, и я рад, что ему удалось проявить себя с лучшей стороны.

- Кирилл Воронин прошел предсезонку в составе «Ак Барса» и еще недавно говорил, что ему требуется время, чтобы лучше понять систему игры минского «Динамо». В матче с «Автомобилистом» Воронин забросил первую шайбу за команду. Думаете, он уже адаптировался в Минске?

– Он также провел выдающуюся игру! Заметно, что он чувствует себя раскрепощенно в той модели, которой мы придерживаемся. Мы ценим опыт Кирилла в КХЛ. Нравится то, какой он быстрый и что он умеет делать в атаке и обороне. Нам остается лишь получше узнать друг друга. В любом случае, вместе мы двигаемся в правильном направлении.

- У «Динамо» не такой уж хороший прессинг, но результата команда добивается. Благодаря чему?

– Мы учим игроков, как распоряжаться моментами. Просим их быть агрессивными. Когда что-то не получается, мы все равно не хотим долго оставаться без шайбы. Просим хоккеистов быть аккуратными в средней зоне. Говорим, что, чтобы предотвратить атаку соперника сходу, иногда стоит отыграть назад. Когда мы поймем, что игроки готовы к форчеку, то станем чаще прибегать к нему.

- Что вы делаете, чтобы улучшить игру команды в третьих периодах?

– Прежде всего, наша команда учится преодолевать давление. У нас много молодых ребят в составе, они проводят первый сезон в КХЛ и узнают больше о том, как, например, играть в ситуации, когда мы лидируем в счете. Думаю, что большую часть третьего периода против «Автомобилиста» наша команда проделала хорошую работу и не давала сопернику много возможностей отличиться. Но затем, находясь под давлением, мы позволили «Авто» заработать двойное удаление, пропустили один гол и предоставили сопернику шансы побороться за лучший исход встречи. Впрочем, после пропущенного гола парни собрались с силами. Они очень хотели победить! Рад, что у нас такая прекрасная команда.

- Что следует изменить в игре команды в меньшинстве, чтобы избегать голов чаще в такие отрезки?

– Хороший вопрос, и ответ кроется во множестве маленьких деталей. Например, если у нас появляется возможность вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве, то следует это делать. Если не получается, то нужно бороться за шайбу. Также важны выигранные вбрасывания, блокировка бросков и помощь вратарю, которому не стоит создавать помехи. Над этими аспектами мы работаем, для чего, собственно, и существует тренировочный процесс. Опыт придет со временем. Надеюсь, что скоро наше меньшинство станет таким же хорошим, как и большинство на данном этапе, – сказал Вудкрофт.



