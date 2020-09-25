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Звезды "Ф-1" и "Ф-2" поддержали российских врачей

26.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен - Sputnik. Российские гонщики команд "Формулы-1" и "Формулы-2" приняли участие в акции "Пожалуйста, дышите!" в рамках Гран-при России, проходящей 25-27 сентября в Сочи.

В преддверии гонок чемпион серии GP3 пилот команды "Формулы-1" AlphaTauri Даниил Квят и гонщики "Формулы-2" Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин сфотографировались в футболках акции в поддержку врачей и волонтеров периода пандемии COVID-19.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Спортивное сообщество не в первый раз выступает в поддержку всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", цель которой – рассказать о самоотверженном труде медиков и волонтеров, стоящих на страже здоровья и жизни людей. Так, перед началом матчей 29-го тура Российской премьер-лиги игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой помощи и волонтеров, ставших героями акции.

В сентябре акцию решило поддержать и одно из ведущих международных соревнований - FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. 27 сентября, до начала финальных заездов, онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" будет презентована в рамках гонки ее организатором, медиагруппой "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банком ВТБ (ПАО). Зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки акции с изображенной на них картой России, составленной из портретов медиков и волонтеров периода пандемии.

Акция "Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизней других. Рассказать о героях, которые живут среди нас, может каждый желающий — для этого нужно заполнить форму на портале breathe.ria.ru.

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Теги: Минск
 
 
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Российские гонщики, выступающие в мировых гоночных сериях, сфотографировались в футболках в поддержку медиков.
 
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