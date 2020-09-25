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Месси и Неймар отреагировали на уход Суареса из "Барселоны"

26.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Бывшие одноклубники уругвайского форвард Луиса Суареса Лионель Месси и Неймар отреагировали на его уход из "Барселоны".

© REUTERS / Manu Fernandez/Pool
Суарес объяснил, почему выбрал "Атлетико"

Руководство каталонского клуба в конце августа объявило Суаресу, что новый главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на него в будущем. В среду, 23 сентября, стало известно, что 33-летний нападающий продолжит карьеру в мадридском "Атлетико".

"Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, что еще более странно, сыграть против тебя. Ты заслужил, чтобы с тобой расстались как с одним из самых важных игроков в истории клуба, который добился важных вещей как в команде, так и на индивидуальном уровне. А не так, как поступили с тобой они. Но правда в том, что на данный момент меня ничего не удивляет", - написал Месси в своем аккаунте в Instagram.

Аргентинец пожелал бывшего партнеру по команде всего наилучшего в новом клубе. "Я очень люблю тебя. До скорой встречи, приятель", - добавил Месси.

Не остался в стороне и Неймар, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ. В комментариях к посту Месси бразилец написал: "Удивительно, как они ведут дела".

Суарес играл за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего форвард провел за "Барсу" 283 матча и забил 198 мячей.

 
Теги: Минск
 
 
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Месси заявил, что Суарес не заслужил того, как с ним расстался каталонский клуб.
 
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