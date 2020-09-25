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Бывший глава "Феррари" станет президентом "Формулы-1"

26.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Бывший руководитель команды "Феррари" Стефано Доменикали займет пост президента и исполнительного директора "Формулы-1" в январе 2021 года, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Еще одна команда "Формулы-1" сменит название в следующем году

"Стефано Доменикали займет пост президента и генерального директора "Формулы-1" в январе 2021 года", - говорится в сообщении.

Доменикали сменит на этом посту Чеза Кэри, который перейдет на должность неисполнительного председателя.

"Я очень рад присоединиться к организации "Формулы-1", вида спорта, который всегда был частью моей жизни. Я оставался связанным со спортом благодаря моей работе в Международной автомобильной федерации (FIA). С нетерпением жду возможности пообщаться с командами, промоутерами и спонсорами "Формулы-1", поскольку мы продолжаем развивать бизнес", - сказал Доменикали.

В свою очередь, Кэри отметил, что команда "Ф-1" "не только прошла через невероятно сложный 2020 год, но и вернулась с новой целью и решимостью в области устойчивого развития, разнообразия и инклюзивности".

"Я уверен, что мы заложили прочный фундамент для роста бизнеса в долгосрочной перспективе. Мне понравилось работать с командами, FIA и всеми нашими партнерами", - добавил он. 

Напомним, Кэри сменил на этом посту Берни Экклстоуна в январе 2017 года. Доменикали с 2007 по 2014 год являлся руководителем команды "Феррари". Под его руководством "скудерия" в последний раз завоевала Кубок конструкторов в 2008 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Доменикали семь лет руководил "конюшней" "Феррари" (2007-2014). В новой должности он сменит Чеза Кэри.
 
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