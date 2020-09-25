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Арина Соболенко не вышла в финал турнира в Страсбурге
26.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в рейтинге WTA) не смогла пробиться в финал турнира в Страсбурге (Франция), сообщает Sputnik.
© REUTERS / Robert Deutsch
В матче 1/2 финала белоруска встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной (5). Встреча завершилась поражением Соболенко - 2:6, 6:4, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 55 минут.
В финале украинка сразится с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной (18).
Напомним, сразу после турнира в Страсбурге в Париже стартует Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос"). В первом круге соревнований Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой (60).
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Соболенко уступила в трехсетовом противостоянии пятой ракетке мира Элине Свитолиной из Украины.
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