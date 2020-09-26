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Париматч-Экстралига. «Неман» в гостях у «Металлурга» и другие матчи

26.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата «Париматч-Экстралиги».

Отметим, что оршанскому «Локомотиву» в матче с «Шахтером» засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что у команды из Орши нет возможности приехать на игру.

Париматч-Экстралига

Металлург Жлобин – Неман
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Металлург»
Онлайн матча Видео
Гомель – Динамо-Молодечно
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Гомель»
Онлайн матча Видео
Юность-Минск – Могилев
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Чижовка-Арена»
Онлайн матча Видео
Шахтер Солигорск – Локомотив Орша 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
26 сентября, 13.00, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
Онлайн матча Видео

Таблица «Париматч-Экстралиги»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата «Париматч-Экстралиги».
 
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