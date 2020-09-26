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Париматч-Экстралига. «Неман» в гостях у «Металлурга» и другие матчи
26.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата «Париматч-Экстралиги».
Отметим, что оршанскому «Локомотиву» в матче с «Шахтером» засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что у команды из Орши нет возможности приехать на игру.
Париматч-Экстралига
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Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата «Париматч-Экстралиги».
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