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Степан Попов: «Ну вот представьте: на пороге бандит – здоровый лысый Шарапов и замминистра, имеющий дурную репутацию в общении с людьми. Без намека на диалог»

26.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» раскритиковал действия Минспорта.

- Шокирующие истории спортсменов, когда замминистра Михаил Портной пришел к ним без предупреждения и заставил отозвать свои подписи под коллективным письмом, угрожая последствиями. Чтобы подтвердить серьезность намерений, он якобы взял с собой генсека федерации дзюдо Руслана Шарапова. Какой-то сюр из «лихих 90-х».

– Хочешь поговорить – записывайся, звони в офис, приходи на обучение. А заваливаться в сопровождении амбалов – действительно страшно. Ну вот представьте: на пороге бандит – здоровый лысый Шарапов и замминистра, имеющий дурную репутацию в общении с людьми. Без намека на диалог, только монолог: чего не хватает, вам всем платят, не маршируйте. Это не конструктивные отношения. Психологическое давление, которое невозможно в цивилизованном мире. Если бы это произошло в другой стране, были бы поданы иски в суды. К сожалению, не с нашим правосудием.

Спортсмены своей позицией показывают, что в Минспорте полный бардак. Ведомство, призванное защищать наши интересы, выставляет нас врагами. Прежде всего, это идеология, демонстрация преданности высшему руководству. Выражаем гражданскую позицию – на нас давят материально, физически, психологически. Ведь, когда приходят Портной и Шарапов, это прямой «наезд», недопустимый для нормального общества. Жалко, что нет диалога, они просто не хотят нас слышать. Наверное, боятся вопросов, на которые не знают, что ответить», – сказал Попов.

 
 
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