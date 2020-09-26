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НБА. Финал Восточной конференции. Благодаря 59 очкам Тейтума и Брауна «Бостон» обыграл «Хит»

26.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.

«Бостон» взял верх над «Майами» (121:108).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Пятый матч

Бостон – Майами 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25)
Дата проведения
26 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Бостон
Тейтум (31 + 10 подборов + 6 передач), Браун (28 + 8 подборов), Уокер (15 + 7 передач), Тайс (15 + 13 подборов), Смарт (12 + 8 подборов + 8 передач)  старт; Хэйворд (10), Кантер (8), Уонамейкер (2), Г. Уильямс (0).
Майами
Драгич (23), Робинсон (20), Батлер (17 + 8 подборов + 8 передач), Краудер (14), Адебайо (13 + 8 подборов + 8 передач)  старт; Хирро (14), Олиник (5), Игудала (2), Джонс (0), Хилл (0).

«Майами» ведет в серии – 3-2

 

 
 
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В пятницу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.
 
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