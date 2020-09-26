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НБА. Финал Восточной конференции. Благодаря 59 очкам Тейтума и Брауна «Бостон» обыграл «Хит»
26.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.
«Бостон» взял верх над «Майами» (121:108).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Финал Восточной конференции
Пятый матч
«Майами» ведет в серии – 3-2
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В пятницу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.
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