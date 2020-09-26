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Степан Попов: «Долгое время оставался лояльным к власти. Но руководство страны безвозвратно перешло красную линию»

26.09.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» рассказал о своем отношении к Александру Лукашенко.

«Вы знаете, я долгое время оставался лояльным к власти. Особых претензий к президенту у меня не было. Но кто не слеп, сегодня ясно видит: руководство страны безвозвратно перешло красную линию. Два месяца до выборов и драматические события после них полностью перевернули мое сознание. Самое обидное, что из тебя пытаются сделать идиота – мол, насилия не было. Так что заткнись и живи дальше. И с каждым днем ​​цинизм усиливается.

И чем больше я сопротивлялся, тем сильнее давили. А на спортсменов нельзя давить. У меня такой характер, что когда начинают давить, я даю отпор. Я самбист, привык сражаться, побеждать. Да, в чем-то сложно, трудно, но это значит, что есть повод мобилизоваться», – сказал Попов.

 
 
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Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» рассказал о своем отношении к Александру Лукашенко.
 
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