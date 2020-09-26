Сергей Венчиков: «Не понимаю, зачем АБФФ так подставляться с запретом зрителей на матчах. Все можно сделать намного проще. 23 сентября нам пример показали»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков прокомментировал запрет зрителям посещать некоторые футбольные матчи страны.

«Не понимаю, зачем АБФФ так подставляться с запретом зрителей на матчах. Все можно сделать намного проще, нужно отменить календарь и проводить матчи в неожиданное время и в неожиданных местах, чтобы никто не знал. И зрителей нет, и никаких проблем вообще от слова совсем. В среду 23.09.2020 всем нам пример показали...», – сказал Венчиков.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.