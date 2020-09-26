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Алекно о ситуации в Беларуси: «Понятно, что никаких 80% у Лукашенко на выборах не было. Страна в него точно не влюблена»
26.09.2020 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер казанского
– Вы следите за ситуацией на вашей исторической родине, в Беларуси?
– Слежу. Конечно, сложно здесь занять однозначную позицию. Понятно, что никаких 80% у
Но мне кажется, что и оппозиция на выборах вряд ли победила. Сторонников у нее стало в разы больше уже потом, когда началась эта жестокость на улицах.
– Многие известные люди из мира спорта идут в политику. Вам это интересно?
– Я в 2017 году был членом Общественной палаты РФ, входил в рабочие группы. Это был интересный опыт, нужно было работать с документами, предлагать идеи. На самом деле, это было сложно – совмещать с основной деятельностью. Зарекаться не буду, а сейчас у меня своя политика – нужно мотивировать игроков и возвращать титулы, – рассказал Алекно.
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Алекно о ситуации в Беларуси: «Понятно, что никаких 80% у Лукашенко на выборах не было. Страна в него точно не влюблена»
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился мнением о ситуации с протестами в Беларуси.
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