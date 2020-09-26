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Алекно о ситуации в Беларуси: «Понятно, что никаких 80% у Лукашенко на выборах не было. Страна в него точно не влюблена»

26.09.2020 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился мнением о ситуации с протестами в Беларуси.

– Вы следите за ситуацией на вашей исторической родине, в Беларуси?

– Слежу. Конечно, сложно здесь занять однозначную позицию. Понятно, что никаких 80% у Александра Лукашенко на выборах не было. После стольких лет у власти вся страна в него точно не влюблена. Из-за боязни начали что-то придумывать, и это было большой ошибкой.

Но мне кажется, что и оппозиция на выборах вряд ли победила. Сторонников у нее стало в разы больше уже потом, когда началась эта жестокость на улицах.

– Многие известные люди из мира спорта идут в политику. Вам это интересно?

– Я в 2017 году был членом Общественной палаты РФ, входил в рабочие группы. Это был интересный опыт, нужно было работать с документами, предлагать идеи. На самом деле, это было сложно – совмещать с основной деятельностью. Зарекаться не буду, а сейчас у меня своя политика – нужно мотивировать игроков и возвращать титулы, – рассказал Алекно.

 
 
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Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился мнением о ситуации с протестами в Беларуси.
 
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