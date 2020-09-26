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Выиграй 2000 BYN за прогноз на Лигу чемпионов!

26.09.2020 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила турнир прогнозистов с призовым фондом в 2000 BYN.

Для участия в турнире необходимо:

  • Быть зарегистрированным и верифицированным на любом из онлайн-ресурсов Maxline.
  • Пополнить свой игровой счет на сумму от 5 BYN с 00:00 18.09.20 по 22:00 28.09.20.
  • Верно предсказать 6 команд, которые по итогам квалификации пройдут в Лигу чемпионов.

Успей принять участие и выиграть главный приз турнира! Оставь свой прогноз здесь.

Выиграй 2000 BYN за прогноз на Лигу чемпионов!

 
 
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Букмекерская компания Maxline запустила турнир прогнозистов с призовым фондом в 2000 BYN.
 
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