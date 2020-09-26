Илья Цывилько: «Наше государство и раньше не особо считалось с правами обычных людей. Сейчас это увидели все»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футболист рассказал о проблемах с правом в стране.

– Раньше ты интересовался политикой?

– Наверное, на таком же уровне, как и все белорусы. С ужасом смотрел, как в 2017-м силовики задерживали поэта Яна Гриба. Столько ОМОНовцев закидывали бедного дедушку в автозак! Это просто страшно! Конечно, со стороны можно подумать, что мне будто бы все равно на происходящее в Беларуси, все-таки я строю свою жизнь в Европе. Но как можно оставаться равнодушным?

Мне хочется приезжать в Беларусь не только для того, чтобы видеть чистенькие улицы. Наше государство и раньше не особо считалось с правами обычных людей. Сейчас это увидели все. Белорусы стали бояться выйти на улицу только из-за того, что у них имеется своя точка зрения. Как можно равнодушно к этому относиться? – сказал Цывилько.

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