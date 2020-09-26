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В Минске прошел «Забег свободных». На втором круге участников начали задерживать
26.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в парке «Дружбы народов» прошел «Забег свободных».
Второй круг участники не добежали. Как
Отметим, что бегуны оставили добровольный взнос за участие. Средства пойдут в фонды, помогающие протестующим.
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Сегодня в парке «Дружбы народов» прошел «Забег свободных».
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