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Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко находится на Окрестина
26.09.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-журналист «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.
Ранее он также работал пресс-атташе минской «Юности».
Чешко был задержан вчера, его номер телефона стал недоступен.
Напомним, что Чешко подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.
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Экс-журналист «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.
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