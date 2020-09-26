Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко находится на Окрестина

Источник материала: Tribuna.com

Экс-журналист «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.

Ранее он также работал пресс-атташе минской «Юности».

Чешко был задержан вчера, его номер телефона стал недоступен.

Напомним, что Чешко подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.

Раскина, Тумилович, Герасименя, Павлина и Романовская и еще более 600 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия