Источник материала: Sputnik Беларусь

Тем не менее, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, именно "зубры" праздновали викторию, "положив" в хозяйские ворота свои четыре "дежурные" шайбы – 4:3.

Последнее обстоятельство вообще сродни фантастике. Ранее "Автомобилист", конечно, тоже терял очки, но славился как раз-таки надежной обороной и, как говорится на "экспертном сленге", - сбалансированным хоккеем.

Но подопечные Крэйга Вудкрофта подобрали ключики и к воротам клуба из столицы Урала, как ранее это происходило во всех баталиях минчан, включая даже те, что оказались, проиграны другим грандам Восточной конференции – "Салавату Юлаеву" и "Ак Барсу". А высокая результативность – более четырех шайб в среднем за матч, это рецепт успеха. И он – успех - сегодня, безусловно, царствует на динамовской улице. Болельщики ликуют!

Лучший старт в истории

Именно так! Набрав после восьми стартовых поединков 12 очков "зубры" установили новый клубный рекорд. 75% набранных турнирных баллов действительно сильно! Особенно если учитывать уровень оппонентов "Динамо". Да и в КХЛ нет откровенно слабых соперников.

Поэтому достижения вудкрофтцев необходимо еще раз подчеркнуть. Во-первых, одержана четвертая виктория кряду. Во-вторых, динамовцы пока вовсе не знают очковых потерь в гостевых баталиях. В-третьих, "зубры" укрепились в лидирующей группе Западной конференции, надежно занимая третье место.

В-четвертых, в Екатеринбурге динамовцы опять организовали "душераздирающий спектакль". "Автомобилист", проигрывая 2:4, до последней секунды наседал на ворота Фурха, сократил разницу в счете до минимума, играл в большинстве и с пустыми воротами! Страсти – иначе не сказать - зашкаливали.

Наконец, в-пятых, при всех попытках Вудкрофта научить своих парней играть "по результату" после достижения преимущества в счете, то есть, от обороны, становится все более очевидно: сила "зубров" - атака и еще раз атака. От нее и надо танцевать.

Как говорил первый человек, вышедший в открытый космос, и болельщик Леонов: "Недосказанная правда всегда хуже лжи". Поэтому уточню свою позицию, цитированием классического анекдота: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу, и приобрел винтовку".

Тем не менее, Вудкрофт в числе первых заслуживает похвалы и признательности! А благодарить канадского специалиста колумнисту Sputnik вдвойне приятно, еще и по причине намечающейся "близости душ".

Вот написал я в своей предыдущей хоккейной колонке, что надо произвести ротацию состава, расформировав непонравившуюся в баталии с "Сибирью" тройку Демкова, и Вудкрофт сделал это! Усов и Сушко остались за пределами заявки на матч с "Автомобилистом".

Сошлись мы с мистером Крэйгом и в еще одной точке – необходимости предоставить полноценный шанс форварду Алистрову. Владимир провел в Екатеринбурге первый полноценный матч в КХЛ, причем в компании Протаса и Воронкова смотрелся, хоть пока не ярким, но настойчивым, нацеленным на выполнение тренерского задания хоккеистом.

Игровое время – девять с половиной минут, двенадцать смен и, более того, результативный, ассистентский балл. Конечно, участие Алистрова в голе Воронкова чисто символическое – главный пас отдал Колячонок, а еще больше успеху гостей поспособствовал незадачливый хозяйский "гандболист" Трямкин, но эта статистическая приятность, как поощрение молодому нападающему.

Но и это еще не все! В моем журналистском блокноте в начале второго периода появилась довольно раздражительная запись о том, что Вудкрофту стоит задуматься о замене Демкова в первой бригаде большинства. Впрочем, буду честен: думалось о перспективе следующего матча в Челябинске. Но мистер Крэйг, увидев тоже, что увидел и журналист, пошел на перемены мгновенно.

Уже в следующем большинстве динамовцев вместо Демкова на лед в ударном сочетании вышел Паре. Стоит ли говорить, что это незамедлительно дало позитивный результат! "Зубры" тут же подтвердили статус лучшей команды лиги по реализации численно преимущества. Другое дело, что случился парадокс. Отличилась не первая, а вторая бригада, в которую перебрался Демков! Благо Принс отдал Протасу изумительную передачу. В моем приватном топ-списке партнерское взаимодействие Шэйна и Алексея на самой вершине!

Но, разумеется, я на такой парадокс не в обиде. Вудкрофт, наверняка, тоже. Это ведь, как писал знаменитый философ и болельщик Алексей Лосев: "Всякому хочется быть диалектиком, но – увы! – это слишком дорогая и сложная игрушка, чтобы начать играться ею». О себе промолчу, но канадец, начитавшись в межсезонье, Сунь-Цзы, точно настроен дружить с диалектикой, пренебрегая "сложностью жанра".

О волшебстве

Как без него – волшебства и магии, если речь идет о матчах минского "Динамо"? А есть вещи действительно поразительные. Шарангович забросил в чемпионате три шайбы и все три на 40-й минуте! Причем всякий раз Егор в четвертый раз огорчал вратарей соперников! Правда, если в баталиях с "Барысом" и "Витязем" счет становился 4:1, то в Екатеринбурге 4:2.

Вудкрофт, к слову, похвалил Шаранговича, и было за что. В атаке Егор смотрелся очень неплохо, и тот же гол Принса, позволивший минчанам сравнять счет -- 1:1, организовал тоже он. Другое дело, что в своей зоне…

Шарангович еще в первом периоде дважды потерял шайбу за воротами Фурха. Причем, в первой ситуации его обокрал, аккуратно подбив клюшку, великий Дацюк. Потом Егор взял в руки, сконцентрировался. Но в третьей 20-минутку у правого борта опять случилась обрезка. Во всех трех эпизодах минчане отскочили, но всякий раз было очень жарко и опасно. Надо внимательнее, надежнее. Как говорит Вудкрофт, если есть возможность вывести шайбу из зоны – выводите ее. Реплика тренера касалась непосредственно игры в меньшинстве, но и для равных составов она вполне актуальна.

Еще одна магия уже имела знак "минус". Заменивший не отправившего в поездку Соловьева защитник Еременко проводил свой лучший матч в сезоне. В свои смены ничего не "палил". Но на 35-й минуте к шайбе в средне зоне коршунами устремились два динамовца. Первым оказался Козун. Но Еременко провел против партнера силовой прием и… "Автомобилист" восстановил статус-кво. По моей оценке, виноваты оба "зубра". Но все-таки Козун был первым на шайбе. Еременко преследуют какие-то миражи.

Теперь о других героях – заметных и не очень. К первым, разумеется, отнесу голкипера Фурха. "Доминатору-2" вновь не удалось пропустить меньше трех шайб, но, во-первых, он сыграл чистенько без помарок. Во-вторых, игра "без помарок" заключается в том, что шайба "прилипала" к чеху, не даря хозяевам шанса отличиться на добивании. В концовке, когда "Автомобилист" мял так мял, это было чрезвычайно важно.

В игре на удержание преимущества крайне важно цепляться за шайбу в зоне соперника. Пусть не атаковать, не бросать, но хоть возиться с ней в углах площадки, убивая время. Здесь меня восхитил вернувшийся в состав Горбунов. "Настоящий "заяц", Глен Хэнлон бы кричал "браво!".

Наконец, Спунер. Он не забил, и на сей раз даже не отдал передачу "на гол". То есть, результативная серия Райана, бравшая начало еще в прошлом чемпионате, прервалась. Но, какой рывок он совершил на последних секундах в зону "Автомобилиста", чтобы судьи не зафиксировали проброса и не вернули шайбу в зону "Динамо"! Ракета!

И получается, что именно Спунер поставил восклицательный знак в Екатеринбурге, позволив болельщикам "зубров" с отличным настроением ожидать воскресной баталии в Челябинске с "Трактором".

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции