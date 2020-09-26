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«Шахтер» подписал французского полузащитника Джуари и сразу же отдал в аренду «Городее» (Владислав Татур)

26.09.2020 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» подписал полузащитника юрмальского «Спартака» Дидина Джуари.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Владислав Татур.

Футболист сразу же будет отдан в аренду «Городее».

В сезоне-2020 Джуари провел 17 матчей в составе юрмальского «Спартака», забил один гол. Подробную статистику 21-летнего французского футболиста смотрите здесь.

 
 
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«Шахтер» подписал полузащитника юрмальского «Спартака» Дидина Джуари.
 
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