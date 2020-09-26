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«Шахтер» подписал французского полузащитника Джуари и сразу же отдал в аренду «Городее» (Владислав Татур)
26.09.2020 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Футболист сразу же будет отдан в аренду «Городее».
В сезоне-2020 Джуари провел 17 матчей в составе юрмальского «Спартака», забил один гол. Подробную статистику 21-летнего французского футболиста смотрите
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«Шахтер» подписал французского полузащитника Джуари и сразу же отдал в аренду «Городее» (Владислав Татур)
«Шахтер» подписал полузащитника юрмальского «Спартака» Дидина Джуари.
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