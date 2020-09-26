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"Энергетик-БГУ" и "Ислочь" разошлись миром
26.09.2020 17:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Футболисты "Ислочи" сыграли вничью с "Энергетиком-БГУ" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.
Сегодня стартовал 25-й тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Программу открыло противостояние "Энергетика-БГУ" и "Ислочи" на стадионе "Городской" в Молодено. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "студентов" точным ударом отметился Джереми Мавату (39-я минута). За "волков" забил Момо Янсане (80-я).
В турнирной таблице "Энергетик" занимает восьмое место с 35 очками. "Ислочь" идет четвертой – 42 балла.
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"Волки" не проигрывают уже седьмой матч кряду и занимают четвертое место в турнирной таблице.
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