Загорцев об уходе из администрации Ялты: «Это Украина и местные крымские активисты сработали. Надо было подать, чтобы между Россией и Беларусью что-нибудь, хоть какой-то фактик»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший руководитель ФК «Смолевичи» Михаил Загорцев рассказал о причинах увольнения с должности заместителя главы администрации Ялты.

– Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Да, я высказался [по поводу недопустимости насилия в Беларуси], но это было еще в августе. Я тогда находился на лечении, и мне скинули эти ролики страшные [где запечатлены моменты насилия]. Я почувствовал страшное опустошение – такое, когда ты бессилен что-то сделать.

И меня попросили знакомые: «Ну ты же знаешь всех, знаешь генералов…» Я обратился к ним персонально. Плюс еще боевики, про которых даже Лукашенко сказал, что они по Беларуси бродят. Прозвучала там [в моем обращении] просьба к россиянам не пускать сюда [силовиков].

В Беларуси [мое обращение] не [показывали] на Tut.by, в СМИ. Я никогда никому интервью не давал. Оно было через соцсети отдельным людям послано, и, в том числе, с генералами мы поговорили. Очень многие тогда выступали [против насилия]. Ну как остановить? Ну словом хоть.

Потом я уехал в Ялту по рекомендации врачей на лечение, я побыл в санатории, мне стало гораздо лучше. А главу администрации Ялты Ивана Имгрунта я знаю (Ялта и Смолевичи, где загорцев работал главой исполкома, – города-побратимы. – прим. ред.). Он предложил: тяжело, кадров нет, после Украины развал серьезный в ЖКХ. Я сказал: сколько здоровья будет, я помогу тебе, потому что я профессионал. Я не политик, я никогда не выступал ни в каких делах.

Но когда я приступил [к работе в Ялте], украинский сайт «Миротворец» опубликовал мое досье. Это Украина и местные [крымские] активисты сработали. Это обращение [с требованием меня уволить], оно с Украины. Надо было подать, чтобы между Россией и Беларусью что-нибудь, хоть какой-то фактик…

И тут понеслось: мне звонят, спрашивают, а у меня удивленные глаза. Я ведь тихо из Беларуси уехал, никто не знал, куда. Я к главе Ялты пришел и говорю: «Я заявление напишу, я не хочу никаких шумных эпопей». Вот и вся картинка.

– Вы говорите, что были знакомы с Имгрунтом, общались, дружили. Что он сам вас на работу пригласил. И что уволились вы по собственному желанию. Но Имгрунт в прессе говорит, что ваши высказывания и деятельность на посту чиновника не совместимы. Как так вышло?

– Я не знаю, может сверху [надавили]. Скорее всего, пресс-центр [версию предложил]. Я беседовал с одним, объяснял: «Это же было, когда я не работал, не был на госслужбе, а здесь [в Ялте] я никому не давал никаких комментариев».

Мне кажется, это удар по главе. Местным он [Имгрунт] не очень нужен. Глава даже предложил мне: «Оставайся, дам другую работу». Получается, я его подставил. Заявление [против насилия в Беларуси] было в августе, а всплыло, когда я заступил на работу.

Я не публичный человек. Я просто сказал: «Давай помогу, мусор научу вас убирать». Но кто-то воспользовался ситуацией. Заявление [против насилия в Беларуси] было в августе, а всплыло, когда я заступил на работу.

– Вы считаете, это травля?

– В течение 3 часов, как заступил на должность, я появился на сайте «Миротворец». Ну в чем моя позиция [по Крыму]?

– Мне кажется, претензии «Миротворца» и крымских активистов – это разные вещи. В «Миротворец» вас внесли за то, что вы, будучи гражданином государства, не признающего Крым российским, устроились работать в органы «оккупационной власти» — так говорят о крымской администрации на Украине. Местные же активисты обвинили вас в том, что вы в оппозиции, вы за Майдан.

– У меня не было времени ни с кем беседовать. Я работал с 7 утра до 8 вечера, техническую работу исполнял. Поэтому я не знаю, в чем я должен оправдываться. В Беларуси я высказал позицию как отец, как дедушка, который увидел, что детей бьют. Я свою позицию озвучил и больше не участвовал ни в каких мероприятиях, никуда не ходил. Слишком серьезно было у меня подорвано здоровье.

– Ваша позиция за этот месяц по отношению к тому, что происходит на улицах Беларуси, изменилась?

– Не изменилась. И я ее не менял никогда. Но это никак не связано с работой в Ялте.

Если бьют ребенка, женщину, старика, то я как мужчина, который сам уже дедушка, я всегда буду против, я буду защищать. Как у нормального человека может быть другая позиция? – задался вопросом Загорцев.