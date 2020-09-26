Виталий Жуковский: «Когда нас устроила сумма за Янсане, мы его отпустили, и это отразилось на зарплатах всех работников»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский по итогам ничьей (1:1) с «Энергетиком» в 25-м туре высшей лиги рассказал об обстоятельствах ухода из клуба Момо Янсане, сообщает «Прессбол» .

– Интересная игра, которая должна была закончиться со счетом, наверное, 3:3. Понятно, что соперник достаточно качественный. Я пытался очень сильно зарядить команду эмоционально перед игрой. Потому что понимали, что имеем шесть побед. Плюс, наверное, не самая рейтинговая команда, но она находится вверху — и наш прямой конкурент. Но все равно было сложно. Неудачный первый тайм. Что ни говори, а психология. Потому что одни и те же ребята играют — 12-13 человек. Плюс получили травмы Кузьменок и Януш. А когда есть Коля, немного по-другому строится игра. И, конечно же, карточка Концевого. Конечно, моменты сложные. Но из такой ситуации надо выходить. И второй тайм мы «включились». Хотя надо признать, что очень успешно провел матч Хаткевич. Он очень сильно помог команде. А мы в прошлых матчах забивали такие мячи — с 7-10 метров били головой. А здесь не залетало, и я думал, что уже и не забьем. Благо Янсане показал, что был одним из лидеров команды. Он показал это на поле красивым ударом головой. А потом пошла игра без центра. Просто какой-то кавардак, я бы сказал. И нам, и им нужна была победа. И, как обычно, когда нужно двоим, получилась ничья. А за второй тайм, конечно, благодарен команде.

– Расскажите об уходе Янсане. И вообще, насколько сложно принималось решение его продать?

– По поводу его нахождения в команде и всех этих трансферов можно, наверное, даже интересную и большую книгу написать. Это реально очень интересная история. Мы рады, что осуществился этот трансфер – такой глобальный в нашем клубе. Он нам очень помог, вывел команду на другой уровень. Лично я и наш клуб ему очень благодарны. Да, он очень хотел уехать. Да, у нас были сложности во всем. Он отнял у меня очень много сил. Но при всех проблемах ни разу не играл спустя рукава. Это просто фантастика. Человек даже если не тренируется, все равно выходит и на максимуме работает. Так что мы ему очень благодарны. А трансфер… У них в Африке немного другой менталитет. Агент – это вся его жизнь. Мы не против. У нас были разногласия. Но решили их, считаю, удачно для клуба. Потому что все знают, что у нас были большие проблемы с зарплатой. И для руководства клуба первостепенной задачей было ее выплатить. И здесь мы не имели морального права его не отпустить. Но только когда нас устроила сумма, мы его отпустили. И сейчас это уже отразилось на зарплатах всех работников клуба. Зарплаты «закрылись», а на сегодняшний момент их немало. Есть по премиальным вопросы и какие-то текущие задолженности. А с Янсане мы сейчас очень тепло попрощались. Интересный отрезок жизни вместе прожили. Он здесь и потерял любимого человека, и стал игроком сборной. Так что это фантастический союз. Но теперь я понимаю, что если хочешь сделать большое дело (а мы его, считаю, сделали), то нужно преодолеть очень сложный путь. Так что мы очень счастливы, что так все сложилось. Понятно, что с нашими ресурсами, с травмами сложно бороться за медали. Но как можем, так и идем вперед, – сказал Жуковский.