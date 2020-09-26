"Городея" и "Неман" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Футболисты "Городеи" и гродненского "Немана" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

Поединок 25-го тура Высшей лиги "Городея" – "Неман" состоялся в субботу, 26 сентября. Соперники разошлись миром – 1:1. В составе хозяев отметился Александр Позняк (62-я). В составе команды из Гродно забил Владислав Жук (77-я).

"Неман" в турнирной таблице располагается на третьей строчке с 45 баллами в активе. "Городея" – на 13-й позиции с 22 очками.

Ранее завершился поединок "Энергетик-БГУ" – "Ислочь", в котором команды также не смогли выявить сильнейшего.