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"Городея" и "Неман" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
26.09.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Футболисты "Городеи" и гродненского "Немана" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.
Поединок 25-го тура Высшей лиги "Городея" – "Неман" состоялся в субботу, 26 сентября. Соперники разошлись миром – 1:1. В составе хозяев отметился Александр Позняк (62-я). В составе команды из Гродно забил Владислав Жук (77-я).
"Неман" в турнирной таблице располагается на третьей строчке с 45 баллами в активе. "Городея" – на 13-й позиции с 22 очками.
Ранее завершился поединок "Энергетик-БГУ" – "Ислочь", в котором команды также не смогли выявить сильнейшего.
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"Неман" в турнирной таблице занимает третье место, "Городея" располагается на десять позиций ниже.
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