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Tribuna.com запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без VPN

26.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без использования VPN.

Напомним, 21 августа сайт был заблокирован по решению Министерства информации. На данный момент редакция запросила у министерства конкретные нарушения, однако ответ пока не получен.

Тем не менее, напоминаем, что:

Приложение Tribuna.com для Android и  iOS

Самый простой способ – скачать к себе на телефон приложение Tribuna.com (Android, iOS). Новости, посты, блоги, комментарии – все это будет вам доступно в прежнем режиме.

VPN и другие прокси-сервисы

Это способ, который вы наверняка использовали для того, чтобы не оставаться без интернета 9-12 августа. Если не успели скачать программу, то сделать это можно на сайте psiphon3.com. Для MacOS нужна программа называется Tachyon.

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Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без использования VPN.
 
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