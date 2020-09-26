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Tribuna.com запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без VPN
26.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила
Напомним, 21 августа сайт был заблокирован по решению Министерства информации. На данный момент редакция запросила у министерства конкретные нарушения, однако ответ пока не получен.
Тем не менее, напоминаем, что:
Приложение Tribuna.com для Android и iOS
Самый простой способ – скачать к себе на телефон приложение Tribuna.com (
VPN и другие прокси-сервисы
Это способ, который вы наверняка использовали для того, чтобы не оставаться без интернета 9-12 августа. Если не успели скачать программу, то сделать это можно на сайте
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Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без использования VPN.
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