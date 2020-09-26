Tribuna.com запустила зеркало, которое доступно из Беларуси без VPN

Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила зеркало , которое доступно из Беларуси без использования VPN.

Напомним, 21 августа сайт был заблокирован по решению Министерства информации. На данный момент редакция запросила у министерства конкретные нарушения, однако ответ пока не получен.

Тем не менее, напоминаем, что:

Приложение Tribuna.com для Android и iOS

Самый простой способ – скачать к себе на телефон приложение Tribuna.com ( Android , iOS ). Новости, посты, блоги, комментарии – все это будет вам доступно в прежнем режиме.

VPN и другие прокси-сервисы

Это способ, который вы наверняка использовали для того, чтобы не оставаться без интернета 9-12 августа. Если не успели скачать программу, то сделать это можно на сайте psiphon3.com . Для MacOS нужна программа называется Tachyon .

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Sports.ru

Для того, чтобы оставаться в курсе мировых новостей, вы можете использовать сайт Sports.ru . Он в данный момент доступен.

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