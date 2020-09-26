|
БАТЭ – «Динамо» Брест. Милевский – вне заявки, Скавыш и Милич сыграют с первых минут
26.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на матч чемпионата Беларуси.
БАТЭ: Щербицкий, Настич, Филипенко, А. Филипович, Я. Филипович, Яблонский, Нехайчик, Виллюмссон, Бага, Милич, Скавыш.
Запасные: Кудравец, Чичкан, Мякиш, Дубайич, Копитович, Бессмертный, Володько, Мукам.
Динамо Брест: Игнатович, Печенин, Павловец, Хачериди, Быков, Кисляк, Седько, Тве, Юзепчук, Савицкий, Лаптев.
Запасные: Павлюченко, Витус, Веретило, Кривец, Нойок, Гордейчук, Бакай.
Матч начнется в 20:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на матч чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)