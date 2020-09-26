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БАТЭ – «Динамо» Брест. Милевский – вне заявки, Скавыш и Милич сыграют с первых минут

26.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на матч чемпионата Беларуси.

БАТЭ: Щербицкий, Настич, Филипенко, А. Филипович, Я. Филипович, Яблонский, Нехайчик,  Виллюмссон, Бага, Милич, Скавыш.

Запасные: Кудравец, Чичкан, Мякиш, Дубайич, Копитович, Бессмертный, Володько, Мукам.

Динамо Брест: Игнатович, Печенин, Павловец, Хачериди, Быков, Кисляк, Седько, Тве, Юзепчук, Савицкий, Лаптев.

Запасные: Павлюченко, Витус, Веретило, Кривец, Нойок, Гордейчук, Бакай.

Матч начнется в 20:00.

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на матч чемпионата Беларуси.
 
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