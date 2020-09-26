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Павел Баранов: «Похоже на то, что взятие ворот БАТЭ зафиксировано ошибочно»

26.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов прокомментировал гол игрока брестского «Динамо» Сергея Кривца в ворота БАТЭ (4:2).

Мяч ударился в каркас ворот и мог не пересечь линию ворот. Арбитр встречи Амин Кургхели зафиксировал взятие ворот. Счет стал 3:2 в пользу брестчан. Спустя некоторое время Кривец оформил дубль, установив окончательный счет 4:2.

«Похоже на то, что взятие ворот БАТЭ зафиксировано ошибочно», – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».

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Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов прокомментировал гол игрока брестского «Динамо» Сергея Кривца в ворота БАТЭ (4:2).
 
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