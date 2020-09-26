Владислав Татур: «Скандал в матче БАТЭ и «Динамо-Брест»! На мой взгляд, гола не было»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Владислав Татур прокомментировал гол игрока брестского «Динамо» Сергея Кривца в ворота БАТЭ (4:2).

Мяч ударился в каркас ворот и, возможно, мог не пересечь линию ворот. Арбитр встречи Амин Кургхели зафиксировал взятие ворот. Счет стал 3:2 в пользу брестчан. Спустя некоторое время Кривец оформил дубль, установив окончательный счет 4:2.

«Скандал в матче БАТЭ и «Динамо-Брест»! На мой взгляд, гола не было.

Не защищаю Борисов, но давайте вспомним, что из-за судейства БАТЭ, возможно, потерял два очка с «Шахтером» в первом круге», – написал Татур в своем телеграм-канале.

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