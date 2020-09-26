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Сергей Ковальчук: «Я благодарен ребятам, что собрались. Молодцы! Получился очень эмоциональный матч»

26.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над БАТЭ (4:2) в матче чемпионата Беларуси.

– Пропустили два гола. Это чисто наши ошибки. Первый гол – детская ошибка. И во втором голе при стандарте не усмотрели. Поэтому в этой ситуации виноваты сами. Но я благодарен ребятам, что собрались. Молодцы! Получился очень эмоциональный матч. Думаю, для зрителей было интересно.

– «Лудогорец» впереди. Милевский, Кики, Диалло. Как они будут готовы?

– Я надеюсь очень сильно, потому что вы видите, что потери у нас достаточно серьезные. Надеюсь, что ребята к «Лудогорцу» будут готовы.

– Сегодня установка Седько была как у Кержакова? Бью, бил и буду бить?

– Да, почему? Если есть удар, то почему этим не пользоваться? У Паши такая плюшка – непредсказуемая траектория мяча, – сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над БАТЭ (4:2) в матче чемпионата Беларуси.
 
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