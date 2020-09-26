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Милевский ответил Филипенко по третьему мячу в ворота БАТЭ: «Не было гола. Смотрел повтор 10 раз. Ошиблись в нашу сторону»
27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо»
«Ох и жаришка была! Люблю свой коллектив, несмотря ни на что!» – написал Милевский в
В комментарии в соцсети футболиста пришел защитник БАТЭ Егор Филипенко и спросил его мнения о решении главного арбитра встречи засчитать третий гол брестчан:
«Что по третьему голу скажешь?»
Артем ответил, что гол не стоило фиксировать:
«Ега, да не было гола. Смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвертого не было бы. Но что делать! Ошиблись в нашу сторону.
Это футбол. Брест заслужил сегодня по игре»
Филипенко отреагировал следующим сообщением, пожелав удачи в еврокубках:
«Ладно, переживем. Удачи с «Лудогорцем».
Напомним, после удара хавбека брестчан Сергея Кривца мяч ударился в каркас ворот и, возможно, мог не пересечь линию ворот. Арбитр встречи Амин Кургхели зафиксировал взятие ворот. Счет стал 3:2 в пользу брестчан. Спустя некоторое время Кривец оформил дубль, установив окончательный счет 4:2.
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Милевский ответил Филипенко по третьему мячу в ворота БАТЭ: «Не было гола. Смотрел повтор 10 раз. Ошиблись в нашу сторону»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на победу команды над БАТЭ (4:2) в чемпионате Беларуси.
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