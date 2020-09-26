Милевский ответил Филипенко по третьему мячу в ворота БАТЭ: «Не было гола. Смотрел повтор 10 раз. Ошиблись в нашу сторону»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» отреагировал на победу команды над БАТЭ (4:2) в чемпионате Беларуси. Он не принимал участия в игре, не попав в заявку.

«Ох и жаришка была! Люблю свой коллектив, несмотря ни на что!» – написал Милевский в инстаграме .

В комментарии в соцсети футболиста пришел защитник БАТЭ Егор Филипенко и спросил его мнения о решении главного арбитра встречи засчитать третий гол брестчан:

«Что по третьему голу скажешь?»

Артем ответил, что гол не стоило фиксировать:

«Ега, да не было гола. Смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвертого не было бы. Но что делать! Ошиблись в нашу сторону.

Это футбол. Брест заслужил сегодня по игре»

Филипенко отреагировал следующим сообщением, пожелав удачи в еврокубках:

«Ладно, переживем. Удачи с «Лудогорцем».

Напомним, после удара хавбека брестчан Сергея Кривца мяч ударился в каркас ворот и, возможно, мог не пересечь линию ворот. Арбитр встречи Амин Кургхели зафиксировал взятие ворот. Счет стал 3:2 в пользу брестчан. Спустя некоторое время Кривец оформил дубль, установив окончательный счет 4:2.

ВИДЕО

Драгун выложил скрин с засчитанным голом Бреста: «Красавцы, АБФФ. Но у вас все равно ничего не получится!»

Павел Баранов: «Похоже на то, что взятие ворот БАТЭ зафиксировано ошибочно»

Владислав Татур: «Скандал в матче БАТЭ и «Динамо-Брест»! На мой взгляд, гола не было»