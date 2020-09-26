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Судья матча БАТЭ – «Динамо» Кургхели – Щербицкому: «Вы думаете, что мы роботы?»
27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный судья Амин Кургхели поговорил с вратарем БАТЭ Денисом Щербицким после матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси.
Разговор частично попал в трансляцию на «Беларусь 5». Большую часть слов разобрать не удалось, однако отчетливо слышна фраза арбитра в адрес собеседника: «Вы думаете, что мы роботы?», передает
Очевидно, судья и вратарь обсуждали спорный третий гол брестского «Динамо», когда, возможно, мяч не пересек линию ворот.
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Главный судья Амин Кургхели поговорил с вратарем БАТЭ Денисом Щербицким после матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси.
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