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Судья матча БАТЭ – «Динамо» Кургхели – Щербицкому: «Вы думаете, что мы роботы?»  

27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный судья Амин Кургхели поговорил с вратарем БАТЭ Денисом Щербицким после матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси.

Разговор частично попал в трансляцию на «Беларусь 5». Большую часть слов разобрать не удалось, однако отчетливо слышна фраза арбитра в адрес собеседника: «Вы думаете, что мы роботы?», передает «Прессбол».

Очевидно, судья и вратарь обсуждали спорный третий гол брестского «Динамо», когда, возможно, мяч не пересек линию ворот.

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Теги: Брест
 
 
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Главный судья Амин Кургхели поговорил с вратарем БАТЭ Денисом Щербицким после матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси.
 
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