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Сайт БГТРК подвергся кибератаке: вместо матча БАТЭ – «Динамо» Брест в онлайн-трансляции шли кадры брутальных задержаний на протестах

27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сайт Белтелерадиокомпании вечером субботы подвергся атаке хакеров: онлайн-трансляция сайта БГТРК на кнопке «Беларусь 5» (а также других тематических каналах БГТРК) вместо центрального матча чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест начала транслировать видео протестов с сайтов независимых СМИ и телеграм-каналов.

Холдинг спустя почти час сбоев в онлнай-трансляции восстановило онлайн-вещание.

ВИДЕО

 
Теги: Брест
 
 
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Сайт Белтелерадиокомпании вечером субботы подвергся атаке хакеров: онлайн-трансляция сайта БГТРК на кнопке «Беларусь 5» (а также других тематических каналах...
 
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