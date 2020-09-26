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Сайт БГТРК подвергся кибератаке: вместо матча БАТЭ – «Динамо» Брест в онлайн-трансляции шли кадры брутальных задержаний на протестах
27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сайт Белтелерадиокомпании вечером субботы подвергся атаке хакеров: онлайн-трансляция сайта БГТРК на кнопке «Беларусь 5» (а также других тематических каналах БГТРК) вместо центрального матча чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест начала транслировать видео протестов с сайтов независимых СМИ и телеграм-каналов.
Холдинг спустя почти час сбоев в онлнай-трансляции восстановило онлайн-вещание.
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Сайт БГТРК подвергся кибератаке: вместо матча БАТЭ – «Динамо» Брест в онлайн-трансляции шли кадры брутальных задержаний на протестах
Сайт Белтелерадиокомпании вечером субботы подвергся атаке хакеров: онлайн-трансляция сайта БГТРК на кнопке «Беларусь 5» (а также других тематических каналах...
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