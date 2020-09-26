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Александр Лисовский: «Третий гол? Смотрели. Тяжело судить. Пускай разбираются, кому надо»
27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (2:4) в матче 25-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Что можно сказать. Мы, наверное, слишком много позволили Бресту создать моментов около своих ворот. Плюс эти быстрые пропущенные голы в начале таймов – слишком большая фора для такой команды, как «Динамо». Надо отдать должное парням, что сравняли счет, но, к сожалению, так получилось, что на последней минуте пропустили.
– Прокомментируйте 3-й гол «Динамо». Смотрели ли повтор?
– Повтор смотрели, но там, честно говоря, тяжело. Пускай разбираются кому надо.
– Почему команда фактически провалила первый тайм?
– Мне кажется, что чересчур была такая ответственность за результат, волнение. Было что-то такое… Мне самому не понятно.
– Когда ждать Стасевича и Драгуна?
– Хороший вопрос. Надо его задать докторам нашим, – сказал Лисовский.
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Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (2:4) в матче 25-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...
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