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БАТЭ: «Уступили брестскому «Динамо» из-за гола, которого не было»

27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба БАТЭ опубликовала отчет матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках чемпионата Беларуси с заголовком «Уступили брестскому «Динамо» из-за гола, которого не было...».

После удара игрока брестчан Сергея Кривца в ворота борисовчан  мяч ударился в каркас ворот и, возможно, мог не пересечь линию ворот.

Арбитр встречи Амин Кургхели зафиксировал взятие ворот. Счет стал 3:2 в пользу брестчан. Спустя некоторое время Кривец оформил дубль, установив окончательный счет 4:2.

«К сожалению, на результат матча повлияла судейская ошибка. Постфактумный просмотр эпизода на 91+-й минуте позволяет утверждать, что мяч после удара Кривца не пересек «ленточку» полностью... А вскоре южане в быстрой «оборотке» установили окончательные цифры на табло», – говорится в сообщении БАТЭ.

ВИДЕО

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Теги: Брест
 
 
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Пресс-служба БАТЭ опубликовала отчет матча с брестским «Динамо» (2:4) в рамках чемпионата Беларуси с заголовком «Уступили брестскому «Динамо» из-за гола, которого...
 
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