Сергей Ковальчук: «Повтор третьего гола не смотрел. Работу судей я в принципе не комментирую. Ошибаются и могут ошибаться все люди»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над БАТЭ (4:2) в матче чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Достаточно интересный матч. С обилием голевых моментов с обеих сторон. Конечно, не очень приятно было после 2:0 упустить инициативу, низко прижаться. Считаю, что это больше наша вина – две такие ошибки. Нас не простили. Ну и эмоциональная концовка. К радости сложилось так, что пошло в нашу пользу.

Думаю, что с трибун достаточно хорошо смотрелся матч. Единственное что эти эмоции нам надо немного успокоить и уже переключиться на еврокубковую игру.

– Прокомментируйте 3-й гол «Динамо». Смотрели ли повтор?

– Нет, не смотрел. Работу судей, если вы заметили, я в принципе не комментирую. Ошибаются и могут ошибаться все люди. Я просто рад, что мы забили четвертый гол и поставили точку.

– В заявке отсутствовал Милевский. Что с ним?

– Ну если вы заметили, то не только Милевский. У нас потери, как и у команды соперника, достаточно серьезные. Это и Милевский, и Диалло, и Кики. К сожалению, они сегодня не могли принять участие в матче, поэтому я надеюсь на быстрое выздоровление, и чтобы они как можно быстрее стали в строй. По крайней мере надеюсь, что они будут готовы к следующей игре, – сказал Ковальчук.

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