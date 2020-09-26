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Сергей Ковальчук: «Повтор третьего гола не смотрел. Работу судей я в принципе не комментирую. Ошибаются и могут ошибаться все люди»
27.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над БАТЭ (4:2) в матче чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Достаточно интересный матч. С обилием голевых моментов с обеих сторон. Конечно, не очень приятно было после 2:0 упустить инициативу, низко прижаться. Считаю, что это больше наша вина – две такие ошибки. Нас не простили. Ну и эмоциональная концовка. К радости сложилось так, что пошло в нашу пользу.
Думаю, что с трибун достаточно хорошо смотрелся матч. Единственное что эти эмоции нам надо немного успокоить и уже переключиться на еврокубковую игру.
– Прокомментируйте 3-й гол «Динамо». Смотрели ли повтор?
– Нет, не смотрел. Работу судей, если вы заметили, я в принципе не комментирую. Ошибаются и могут ошибаться все люди. Я просто рад, что мы забили четвертый гол и поставили точку.
– В заявке отсутствовал Милевский. Что с ним?
– Ну если вы заметили, то не только Милевский. У нас потери, как и у команды соперника, достаточно серьезные. Это и Милевский, и Диалло, и Кики. К сожалению, они сегодня не могли принять участие в матче, поэтому я надеюсь на быстрое выздоровление, и чтобы они как можно быстрее стали в строй. По крайней мере надеюсь, что они будут готовы к следующей игре, – сказал Ковальчук.
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Сергей Ковальчук: «Повтор третьего гола не смотрел. Работу судей я в принципе не комментирую. Ошибаются и могут ошибаться все люди»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над БАТЭ (4:2) в матче чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
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