Павел Савицкий: «По ощущениям, победили БАТЭ заслуженно»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий считает, что команда заслуженно победила БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси.

– Все рады победе над хорошим соперником. Было приятно играть – пришли люди, атмосфера была.

- Как повлияет на настроение перед «Лудогорцем» такая развязка?

– Конечно, эмоциональный заряд будет намного лучше. Матч получился очень хорошим. Накал, много моментов. По ощущениям, победили заслуженно.

- Будет ли команда готова к «Лудогорцу»?

– Сделаем все возможное. Будем готовы, – сказал Савицкий.