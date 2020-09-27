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Павел Савицкий: «По ощущениям, победили БАТЭ заслуженно»

27.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий считает, что команда заслуженно победила БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси.

– Все рады победе над хорошим соперником. Было приятно играть – пришли люди, атмосфера была.

- Как повлияет на настроение перед «Лудогорцем» такая развязка?

– Конечно, эмоциональный заряд будет намного лучше. Матч получился очень хорошим. Накал, много моментов. По ощущениям, победили заслуженно.

- Будет ли команда готова к «Лудогорцу»?

– Сделаем все возможное. Будем готовы, – сказал Савицкий.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий считает, что команда заслуженно победила БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси.
 
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