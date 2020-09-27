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Павел Савицкий: «По ощущениям, победили БАТЭ заслуженно»
27.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий считает, что команда заслуженно победила БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси.
– Все рады победе над хорошим соперником. Было приятно играть – пришли люди, атмосфера была.
- Как повлияет на настроение перед «Лудогорцем» такая развязка?
– Конечно, эмоциональный заряд будет намного лучше. Матч получился очень хорошим. Накал, много моментов. По ощущениям, победили заслуженно.
- Будет ли команда готова к «Лудогорцу»?
– Сделаем все возможное. Будем готовы, – сказал Савицкий.
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий считает, что команда заслуженно победила БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси.
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