ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в 5-м матче и выйти в финальную серию

27.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.

38 очков, 16 подборов и 10 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать четвертую победу над «Денвером» и выйти в финальную серию лиги.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал Западной конференции

Пятый матч

Лейкерс – Денвер 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23)
Дата проведения
27 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (38 + 16 подборов + 10 передач), Дэвис (27), Грин (11), Ховард (9 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (2)  старт; Карузо (11), Кузма (8), Рондо (8), М-ф Моррис (3), Макги (0).
Денвер
Йокич (20 + 7 подборов), Грант (20 + 9 подборов), Мюррэй (19 + 8 передач + 5 потерь), Миллсэп (13), Харрис (3)  старт; Портер (10), Моррис (10 + 7 передач), Пламли (7), Дозьер (5), Крэйг (0).

«Лейкерс» победили в серии – 4-1

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ после матча с Брестом опубликовал запись из-за ворот в момент с третьим голом: «Нас бьют, но мы станем только крепче!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика