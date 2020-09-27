НБА. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в 5-м матче и выйти в финальную серию

Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.

38 очков, 16 подборов и 10 передач Леброна Джеймса помогли одержать четвертую победу над и выйти в финальную серию лиги.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Лейкерс» победили в серии – 4-1