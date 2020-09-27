|
НБА. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в 5-м матче и выйти в финальную серию
27.09.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.
38 очков, 16 подборов и 10 передач Леброна Джеймса помогли
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии
НБА
Финал Западной конференции
Пятый матч
«Лейкерс» победили в серии – 4-1
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБА. Финал Западной конференции. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в 5-м матче и выйти в финальную серию
В субботу в НБА состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)