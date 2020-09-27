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Ролан Гаррос. 1-й круг. Азаренко сыграет с Ковинич, Саснович против Фридсам

27.09.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в первом круге Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14, WTA) сыграет с черногоркой Данкой Ковинич (73), Александра Саснович (96) – с немкой Анна-Леной Фридсам (104).

28 сентября начнет турнир Арина Соболенко (12) матчем против американки Джессики Пегулы (60).

Виктория Азаренко (Беларусь)  Данка Ковинич (Черногория)
Дата проведения
27 сентября, 12.00
Онлайн матча
Александра Саснович (Беларусь)  Анна-Лена Фридсам (Германия)
Дата проведения
27 сентября, 13.30
Онлайн матча
Арина Соболенко (Беларусь)  Джессика Пегула (США)
Дата проведения
28 сентября,
Онлайн матча

 
 
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Сегодня в первом круге Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14, WTA) сыграет с черногоркой Данкой Ковинич (73), Александра Саснович (96) – с немкой Анна-Леной Фридсам (104).
 
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