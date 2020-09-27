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Ролан Гаррос. 1-й круг. Азаренко сыграет с Ковинич, Саснович против Фридсам
27.09.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в первом круге Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14, WTA) сыграет с черногоркой Данкой Ковинич (73), Александра Саснович (96) – с немкой Анна-Леной Фридсам (104).
28 сентября начнет турнир Арина Соболенко (12) матчем против американки Джессики Пегулы (60).
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Сегодня в первом круге Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14, WTA) сыграет с черногоркой Данкой Ковинич (73), Александра Саснович (96) – с немкой Анна-Леной Фридсам (104).
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