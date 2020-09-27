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Филипенко про отставку Альшевского: «Если бы он зашел и сказал: «Все, я ухожу», то команда, естественно, его отговорила бы»

27.09.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал уход Кирилла Альшевского с поста главного тренера команды.

- Когда Виктор Гончаренко уходил после неудачи в еврокубках, его команда оставила. Ермакович тоже пытался уйти, команда тоже встала на защиту. Было ли такое с Кириллом Альшевским?

– Нельзя сравнивать эти три момента. Это были абсолютно разные ситуации. Виктор Михалыч сам хотел уйти, его не убирали. Александр Владимирович тоже сам принимал такое решение. Думаю, если бы Кирилл Петрович пришел и сказал: «Все, ухожу», то команда, естественно, его отговорила бы. Решение приняло руководство клуба. Я не считаю, что что-то должен был говорить. Это решение руководства, из ответственность, – сказал Филипенко.

 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал уход Кирилла Альшевского с поста главного тренера команды.
 
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