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Быков о третьем голе в ворота БАТЭ: «Пересек ли мяч линию? Конечно! Естественно!»
27.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Артем Быков после матча с БАТЭ (4:2) был уверен, что мяч пересек линию при третьем голе ворота Дениса Щербицкого.
- Пересек мяч линию?
– Конечно! Естественно! – сказал Быков.
Победного гола Бреста в триллере с БАТЭ, похоже, не было – а кто-то увидел зверства силовиков вместо момента
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Полузащитник брестского «Динамо» Артем Быков после матча с БАТЭ (4:2) был уверен, что мяч пересек линию при третьем голе ворота Дениса Щербицкого.
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