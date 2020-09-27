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Хачериди о третьем голе в ворота БАТЭ: «По-моему, полмяча не пересекло линию. Судьи тоже ошибаются»
27.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что мяч не пересек линию ворот при третьем голе в ворота БАТЭ.
«Мне жена скинула видео. По-моему, полмяча не пересекло линию.
Судьи тоже ошибаются. Уверен, что он не хотел. Ему показалось, что гол был. Где-то нам фартануло за этот сезон», – сказал Хачериди.
Победного гола Бреста в триллере с БАТЭ, похоже, не было – а кто-то увидел зверства силовиков вместо момента
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Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что мяч не пересек линию ворот при третьем голе в ворота БАТЭ.
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