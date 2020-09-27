Хачериди о третьем голе в ворота БАТЭ: «По-моему, полмяча не пересекло линию. Судьи тоже ошибаются»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что мяч не пересек линию ворот при третьем голе в ворота БАТЭ.

«Мне жена скинула видео. По-моему, полмяча не пересекло линию.

Судьи тоже ошибаются. Уверен, что он не хотел. Ему показалось, что гол был. Где-то нам фартануло за этот сезон», – сказал Хачериди.

Победного гола Бреста в триллере с БАТЭ, похоже, не было – а кто-то увидел зверства силовиков вместо момента