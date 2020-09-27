ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хачериди о третьем голе в ворота БАТЭ: «По-моему, полмяча не пересекло линию. Судьи тоже ошибаются»

27.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что мяч не пересек линию ворот при третьем голе в ворота БАТЭ.

«Мне жена скинула видео. По-моему, полмяча не пересекло линию.

Судьи тоже ошибаются. Уверен, что он не хотел. Ему показалось, что гол был. Где-то нам фартануло за этот сезон», – сказал Хачериди.

Победного гола Бреста в триллере с БАТЭ, похоже, не было – а кто-то увидел зверства силовиков вместо момента

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что мяч не пересек линию ворот при третьем голе в ворота БАТЭ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Герасименя выставила на благотворительный аукцион спортивный костюм с церемонии награждения на Олимпиаде-2016
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика