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«Я живу во Флориде, привыкла к жаре». Азаренко потребовала остановить матч на «Ролан Гаррос» из-за дождя и холода

27.09.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко потребовала остановить первый круг «Ролан Гаррос» против Данки Ковинич из-за дождя и холода.

«Вы смеетесь. Разве не видите, что происходит? Вы не играете и не представляете. Я готова играть и не жалуюсь, но это уже немного нелепо», – сказала она судье при счете 2:1. По словам белоруски, было так мокро, что невозможно было держать ракетку.

На просьбу подождать решения вопроса на корте Азаренко ответила: «Нет, я не буду тут сидеть, потому что я замерзну. Восемь градусов. Я живу во Флориде, привыкла к жаре».

После этого белоруска надела пуховик и ушла. За ней последовала Ковинич, после чего матч официально остановили. 

На другом корте Маргарита Гаспарян и Элиза Мертенс не смогли начать матч, потому что грунт от дождя слишком скользкий. Все остальные матчи идут.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко потребовала остановить первый круг «Ролан Гаррос» против Данки Ковинич из-за дождя и холода.
 
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